Depremde kurtuldular kazada hayatlarını kaybettiler! İki genç kız kaza kurbanı oldu

Hatay'ın Arsuz ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, E.O. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü E.O. yaraladı, içinde bulunan Ada Yeşilova ve Naz Akpınar hayatını kaybetti. Kazada yaşamlarını yitiren iki genç kızın depremde kurtulduğu, Ada Yeşilova'nın doğum gününde hayatını kaybettiği ve üniversite sınavında 495 puan aldığı öğrenildi. Hayatlarını kaybeden iki genç kız için sosyal medyada yapılan paylaşımlar ise yürekleri dağladı.
Sosyal medyada, "En acısı da Ada kardeşimizin doğum günüydü. Üniversite sınavında 500 puan üzerinden 495 alarak derece yapmıştı. Allah rahmet eylesin" paylaşımları yapıldı.