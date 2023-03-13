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Giriş Tarihi: 13.3.2023 12:01 Son Güncelleme: 13.3.2023 13:12

Depremde öğretmenlerini kaybeden öğrencilerden okulda hüzünlü tören! “Annemizi kaybettik”

Adana'da depremde hayatını kaybeden Şehit Ali Bezik Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Zuhal Taşkın için meslektaşları ve öğrencilerinin okulda düzenlediği törende duygusal anlar yaşandı. Arkadaşlarını kaybeden öğretmenler, “Çok merhametli ve şefkatliydi” derken öğrenciler ise, “Annemizi kaybettik” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Depremde öğretmenlerini kaybeden öğrencilerden okulda hüzünlü tören! “Annemizi kaybettik”

Öğretmen Zuhal Taşkın ile 2 kızı Çukurova ilçesinde yıkılan Ekim Apartmanı'nın enkazında kaldı. Çalışmalar sonucu kızları sağ çıkarıldı. Depremin 3'üncü gününde ise Zuhal Taşkın'ın cansız bedenine ulaşıldı. Taşkın Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Taşkın için görev yaptığı okulunda öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla tören düzenlendi. Öğrencilerin "Annemiz" dediği öğretmenleri Zuhal Taşkın için düzenlenen törende duygusal ve hüzünlü anlar yaşandı. Öğrenciler öğretmenlerinin fotoğraflarını ellerinden düşürmedi.

Taşkın'ın mesai arkadaşı öğretmen Güler Karakaş, "Çok değerli bir arkadaşımızı kaybettik. Öğrencilerin anne diye sevdiği arkadaşımız artık maalesef yok. Okula ağlayarak geldim. Çok şefkatli ve merhametliydi" derken, öğrencilerden Oruç Emirhan Zeytun ise, "Hepimizin annesi gibiydi, bizi çok severdi. Onu kaybetmek bizi çok üzüyor. Bizim annemiz, ablamız ve en güzel sırlarımızı paylaşabildiğimiz bir insandı" diye konuştu.

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Depremde öğretmenlerini kaybeden öğrencilerden okulda hüzünlü tören! “Annemizi kaybettik”
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