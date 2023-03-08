Depremde ölen 9 yaşındaki Mehmet’in çizdiği yılbaşı resmi kahretti...

Hiltiyi enkaza vurduğumuzda karşımıza çıkan ilk şey bu kağıttı. Elimize alıp, yazıyı görünce duygulandık. Biz de taş değiliz, etkileniyoruz ama duygularımıza hakim olmaya çalıştık. Sesin sahibi Fatma Çopur adında bir kadındı, kendisi ile saatlerce konuştuk. 'Orada mısın? Geliyoruz, sabırlı ol' diyerek çıkardık. Çıkardığımızda yaşıyordu ama bugün aldığımız haberde üçüncü gün ayağı kesilmiş, dördüncü gün Fatma hanım hayatını kaybetmiş. Biz resmi yapan oğlunu göremedik. Fatma hanımı çıkardığımızda 'Oğlum ve babam var' diyordu. Fatma hanım çıkarıldıktan 1 gün sonra da oğlu ve babasının cansız bedenleri çıkarıldı. Biz çocuğun yaptığı resmi aldık ve Kayseri itfaiyesine getirdik. Çerçevelettik, bundan sonra itfaiyenin duvarında olacak. Bu ne kadar zor olsa da bize Mehmet kardeşimizi hatırlatacak" diye konuştu.