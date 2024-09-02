Depremde ölen eşinin biyolojik anne ve babasını arıyor

Hatay'da Antakya'da 6 Şubat depremlerinde enkaz altında kalan 30 yaşındaki Büşra Meral Laleci'nin cesedinin gömüldüğü yer hala tespit edilemezken, deprem kurbanı genç kadının eşi Ozan Laleci, evlatlık olduğunu öğrendiği eşinin biyolojik anne ve babasını arıyor. Depremde enkaz altında kalan Büşra Meral Laleci'nin cansız bedeni depremin 4. gününde İzmir'den gelen bir arama kurtarma ekibi tarafından çıkarıldı. Komşusu tarafından teşhis edildikten sonra ambulansa konulan Laleci'nin cenazesinin nereye defnedildiği tespit edilemedi. Evlerinin enkazından sağ olarak kurtulan Ozan Laleci, kimsesizler mezarlığına gömüldüğü düşünülen eşinin cenazesini ararken, eşi Meral Laleci'nin evlatlık olduğunu öğrendi. Eşinin biyolojik anne ve babasını aramaya başlayan Laleci, Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu.Ozan Laleci, "Eşim henüz 2 günlük bebekken, 6 Mart 1993'te İskenderun Demir Çelik Fabrikası içerisindeki cami avlusuna bırakılmış. Evlatlık olduğuna dair bana hiçbir şey söylemedi. Eşimin cenazesini bulabilmek için kimsesizler mezarlığındaki cenazelerle DNA eşleştirmesi yapılması gerekiyor. Öz anne babasını bulmak istiyorum" dedi.