Depremde ölen özel harekat polisinden geriye o görüntüler kaldı...

Bina 5 saniye içerisinde tamamen yıkılmış. Biz binayı araştırdığımızda sahibinin yaptığı bütün binalar tamamen yıkılmış. Yapı denetimleri olsun bina sahibinden müteahhitten olsun hepsinden şikayetçi olduk suç duyurusunda bulunduk. Hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Yıllardır depreme dayanıklı bina yapıyoruz diye satış yapan müteahhitlerin depreme dayanıklı bina yapmadıkları görüldü. Burada herkesin hakkını araması lazım. Benim kardeşim daha 24 yaşına yeni girdi. Eşi daha 23 yaşına yeni girdi ve 6 aylık evlilerdi. Bizim canımız yandı. Anne ve babamın durumu ortada gelemediler bile vekaleten ben devam ettirdim. Bizim canımız yandı başkalarının canı yanmasın. Herkes hakkını arasın. Sadece deprem denilip de geçmeyelim hakkımızı arayalım. Acımızı bir nebze olsun hafifletelim" dedi.