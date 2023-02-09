Depremde hayatını kaybeden Tarsuslu polis memuru toprağa verildi

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde vefat eden Mehmet Çağdaş İlboğa(39), şehir mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Tarsus Sucular Mahallesi'ndeki Şehir Mezarlığında gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Mesleğe 2006 yılında İstanbul il emniyet müdürlüğünde göreve başlayan ve 14 Ağustos 2010 yılında Kahramanmaraş il emniyet müdürlüğü emrine atanan Mehmet Çağdaş İlboğa'nın eşi Ayşe ve oğlu Ertuğrul İlboğa'nın bugün enkazdan cesedinin çıkarıldığı öğrenildi.
Cenaze törenine Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Emniyet Müdürü Ali Garanlı ile emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.