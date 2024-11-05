Depremde ölen Yade’nin hatırası okulunda yaşayacak

Ara tatil için ailesiyle gittiği Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde enkazda kalarak hayatını kaybeden 2. sınıf öğrencisi Yade Hilal Özcan'ın ailesi, müziği çok seven kızları için Muğla'nın Bodrum ilçesinde okuduğu okula müzik atölyesi yaptırdı. Merhum öğrenci Yade Hilal Özcan'ın adına oluşturulan müzik atölyesinin açılışı annesi Ayşegül Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Okul Müdürü Muzaffer Çakmak, eğitim yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış sonrası düzenlenen serginin ardından müzik dinletisi ve plaket takdimi yapıldı. Duygusal bir törenle açılan müzik atölyesi, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Yade'nin annesi Ayşegül Özcan, öğretmenleri ve arkadaşlarının katılımıyla Yade'nin melodilerle dolu düşlerini yeniden hayata taşıdı. Yade'nin anısına yapılan piyano dinletisi sırasında arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Yade'yi yaşatmak adına gösterdiği çabalar için anne Özcan'a bir plaket sundu. Törenin sonunda, Yade'nin sınıf arkadaşları, Yade'nin duvardaki resminin altına karanfiller bıraktı.