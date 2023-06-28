Haberler Yaşam Haberleri Depremde ölenlerin mezarlarında ağlatan bayram mesajları
Giriş Tarihi: 28.6.2023 14:38 Son Güncelleme: 28.6.2023 14:46

Depremde ölenlerin mezarlarında ağlatan bayram mesajları

6 Şubat depremlerinin yıkıma uğrattığı illerden biri olan Malatya’da yakınlarını kaybedenler için buruk bir bayram geçiyor.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Depremde ölenlerin mezarlarında ağlatan bayram mesajları

6 Şubat depremlerinin yıkıma uğrattığı illerden biri olan Malatya'da yakınlarını kaybedenler için buruk bir bayram geçiyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü Şehir Mezarlığı'na koşan aileler, yakın zamanda depremde kaybettikleri yakınları içinde dualar etti.

Depremde hayatını kaybeden Malatyalının mezar baş taşına yazılan Neşet Ertaş'ın Türküsünün sözleri olan "Ben ağlarsam ağlayıp, gülerken gülen, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen" ifadeleri ile yakınlarını mezar başındaki gözyaşları ise aynı karede buluştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Kılıçdaroğlu'na bir darbe de Karamollaoğlu'ndan: Yüzde 25'in yüzde 8'i dışarıdan
Canan Kaftancıoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na olay sözler: Kılıçdaroğlu olmasa İBB'ye aday bile olamazdı
Bilal Erdoğan kadar taş düşsün başınıza
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
20 yıldır çadırda tek başına yaşıyor: ‘Huzuru çadırda buldum’
Kurban Bayramı sabahı okunacak dualar ve sureler nelerdir? Bayram sabahı hangi dualar okunur, zikirler çekilir ve nasıl dua edilir?
En güzel Kurban Bayramı Mesajları 2022: görselli, kısa, uzun, resimli Bayram Mesajları ile dualı, hadisli Hayırlı Bayramlar sözleri!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Diyanet ile Şükür namazı adım adım kılınışı: Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, ne zaman kılınır?
ARKADAŞINA GÖNDER
Depremde ölenlerin mezarlarında ağlatan bayram mesajları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA