Depremde ölenlerin mezarlarında ağlatan bayram mesajları

6 Şubat depremlerinin yıkıma uğrattığı illerden biri olan Malatya'da yakınlarını kaybedenler için buruk bir bayram geçiyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü Şehir Mezarlığı'na koşan aileler, yakın zamanda depremde kaybettikleri yakınları içinde dualar etti.

Depremde hayatını kaybeden Malatyalının mezar baş taşına yazılan Neşet Ertaş'ın Türküsünün sözleri olan "Ben ağlarsam ağlayıp, gülerken gülen, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen" ifadeleri ile yakınlarını mezar başındaki gözyaşları ise aynı karede buluştu.