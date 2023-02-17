Depremde sağlam kalan "bilim yuvası" afetzedelerin hizmetinde

Prof. Dr. Uzun, halkla bütünleştiklerine dikkati çekerek, tüm imkanları sonuna kadar vatandaşın hizmetine sunmaya devam edeceklerini anlattı.

Afetzedeler için yaptıkları çalışmalara değinen Uzun, şu bilgileri verdi:

"Depremin ilk saatlerinden itibaren üniversitemizin kapılarını depremzedelere açtık. Çünkü kampüsümüz halkımız için güvenli bir ortam, depremden de etkilenmedi. Acil olarak binaların deprem testlerini yaptık. Binalarımızın sağlam olduğunu gördükten sonra da burada barınma imkanı sağladık. İlk aşamada 1500 civarında vatandaşımızın barınma ve yemek ihtiyaçlarını karşıladık. Şu anda da biraz sayı azaldı. Diğer çadır kentlere giden vatandaşlarımız veya evlerine girenler oldu. Şu anda 1000'e yakın vatandaşımıza barınma imkanı sunuyoruz. 3 öğün sıcak yemek imkanımız da var. Konaklamayan vatandaşlarımız da yemek ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için geliyor. Biz her imkanımızı kullandık. Hem de dışardan, diğer üniversitelerden gelen imkanları da burada vatandaşlarımızın yararlanması açısından hizmetine sunmuş olduk. Tabii ki üniversiteler de devletin kurumlarıdır. Bu doğal bir işlev."