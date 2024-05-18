Depremde vefat eden MSKÜ öğrencileri anısına fidan dikildi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinde yaşamını yitiren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) öğrencileri için kampüs içinde yer alan Yamaç Park'ta fidan dikildi. Dikilen 11 fidanın üzerine 11 öğrencinin ismi yazıldı. Etkinliğe MSKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Sülün ve Prof. Dr. Deniz Ülgen, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Hayatını kaybeden öğrencilerin isimlerini üniversitede yaşatmak istediklerini söyleyen MSKÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gülce Coşkun Şentürk, "6 Şubat depreminde üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimizin anısına, kalıcı bir hatıra ormanı yapmak istedik.

Öğrencilerimizin isimlerini yaşatmak istedik. Onlar bizimle birlikte yaşamaya devam edecekler. 11 öğrencimiz için 11 adet fidanı toprakla buluşturduk. Bir daha böyle bir felaketin yaşanmamasını dilerim" diye konuştu.

MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sülün ise, törene katılan öğrencilere hitap ederek, "Bu dikilen fidanlar sizden sonra gelecek öğrencilerimize hatıra olarak kalacaktır. Bu hatıra ormanı yaşanan asrın felaketinde hayatını kaybeden arkadaşlarımızın unutulmamasını sağlayacaktır. Hayatını kaybeden öğrencilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Rabbim bizi böyle felaketlerden korusun. Katılımlarından dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından 11 adet fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlik fidanların sulanmasıyla son buldu.