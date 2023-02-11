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Giriş Tarihi: 11.2.2023 23:14 Son Güncelleme: 11.2.2023 23:59

Depremde yaralananlar İstanbul’a getiriliyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yaralanan 51 kişi, Adana’dan kalkan askeri kargo uçağıyla İstanbul’a getirildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere nakledildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Depremde yaralananlar İstanbul’a getiriliyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıcı etki yapan depremlerin ardından enkaz altından çıkarılan yaralıların İstanbul'a nakli devam ediyor. Adana'dan kalkan, içinde 51 yaralı, 33 refakatçi, 3 UMKE ekibi ve 6 doktorun bulunduğu askeri kargo uçağı saat 19.05 sıralarında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanında hazır bekleyen ambulanslara alınan yaralılar çevrede bulunan hastanelere nakledildi.

Refakatçiler arasında depremde 8 aylık hamile eşi ile down sendromlu ağabeyini kaybeden, 11 yaşındaki kızı Cemre Özcan'ı ise 2 gün sonra enkazdan kurtaran Mehmet Özcan da vardı. Özcan yaralı olan kızıyla beraber ambulansa binerek hastaneye gitti.

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Depremde yaralananlar İstanbul’a getiriliyor
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