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Giriş Tarihi: 19.4.2023 10:37 Son Güncelleme: 19.4.2023 11:01

Depremde yaşamını yitiren küçük tenisçilerin adları kapalı kortlara verildi

Kahramanmaraşlı merkezli depremde yıkılan evlerinde anne-babalarıyla hayatlarını kaybeden ikiz tenisçi kardeşler 10 yaşındaki Yağız – Yağmur Uçurum’un adları Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü’ndeki (ATDSK) kapalı kortlara verilerek ölümsüzleşti.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Depremde yaşamını yitiren küçük tenisçilerin adları kapalı kortlara verildi

Depremde Adana'da Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki 7 katlı Saim Bey Apartmanının yıkılması sonucu enkaz altında kalan Avukat Uğur Uçurum, eşi Gökçe Köse Uçurum ile ikiz çocukları Yağız ve Yağmur yaşamlarını yitirdi. ATDSK bünyesindeki uluslararası tenis akademisinin altyapısından yetişen lisanslı sporcuları olan Yağız ve Yağmur'un adları, 'ikiz kort' olarak adlandırılan 2 sert zemin kortun bulunduğu kapalı kortlara verildi.

İkiz tenisçilerin fotoğraflarıyla kortlar girişine özel pano yapıldı, kortların giriş kapılarına isimleri yazıldı, kort içerisine fotoğrafları asıldı. Kortların açılışı ATDSK yönetimi, antrenörleri, ikizlerin tenisçi arkadaşlarının katıldığı törenle yapıldı. ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin, "Pırlanta gibi 2 evladımızı, sporcularımız Yağız ve Yağmur Uçurum'u depremde kaybettik. Uçurum kardeşler, sporcularımızın kardeşleri, bizlerin de evlatlarıydı. Onların adlarını ölümsüzleştirmek istedik ve adlarını kapalı kortlara verdik. Yağız ve Yağmur'u kulübümüzde ebediyen yaşatacağız" dedi.

İkiz tenisçilerin halası Elif Uçurum da, ATDSK Başkanı Keskin ve yönetimine teşekkür ederek, "Yağız ve Yağmur'un arkadaşları sporcuların hepsi benim için yeğenlerimin birer kardeşidir. Kulüpte yeğenlerimin isimlerini her daim yaşatacak olmanız çok büyük mutluluk verici bir olay. Kulüp başkanıma, yönetim kurulu üyelerine, büyük ATDSK ailesine, can parelerimin isimlerini yaşattıkları, onurlandırdıkları için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız iyi ki yanımızdasınız. Sizlerin varlığı bizlere yaşama sevinci, ayakta kalma gücü veriyor" diye konuştu.

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Depremde yaşamını yitiren küçük tenisçilerin adları kapalı kortlara verildi
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