Depremde yıkılan binaların molozları güvenlik kameralarıyla izleniyor

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından başsavcılık bünyesinde kurulan "Deprem Soruşturma Bürosu" çalışmalarını sürdürüyor.

DEĞERLİ VE KİŞİSEL EŞYALAR BELİRLİ BİR ALANDA TOPLANDI

Kentte yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma titizlikle yürütülürken, enkaz alanlarındaki değerli ve kişisel eşyalar belirli bir alanda toplandı.

Apartman isimleri belirtilmek suretiyle ayrı yerlere konulan eşyaların tasnifi, cumhuriyet savcısı nezaretinde görüntü kaydı yapılarak gerçekleştiriliyor.