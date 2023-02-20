Depremde yıkılan binaların molozları korunuyor

Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde Yenişehir ilçesinde 2, Bağlar ilçesinde ise 5 bina yıkıldı. Bağlar ilçesinde ayrıca hasar gören Altınkaya Apartmanı da boşaltıldıktan sonra yıktırıldı.

Arama kurtarma çalışmalarının ardından enkaz kaldırma çalışmalarından toplanan molozlar, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yenişehir ilçesi Dokuzçeltik Mahallesi'ndeki hafriyat alanına hangi binalara ait olduklarını belirten tabelalar asılarak döküldü.

Televizyon, buzdolabı, klima gibi atıkların ve gazların oluşturduğu çevresel kirliliklerin önüne geçmek için dökülen molozlar kille ve kireç ile kaplanıyor.

Hafriyat atıkları kontrol yönetmeliği çerçevesinde çevreye ve yer altı sularına zarar vermeyecek şekilde stoklanıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı alanda aydınlatma çalışması yaparak kameralarla güvenliği sağlarken ayrıca polis ekipleri de alanda görev alıyor.

Hukuki sürecin sona ermesinin ardından alanda ayrıştırma işlemi yapılacak.