Haberler Yaşam Haberleri İkizi ayakta kalmıştı! Gaziantep'te onlarca kişiye mezar olan Emre Apartmanı'nda kolon kestikleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 12.2.2023 09:26 Son Güncelleme: 12.2.2023 09:55

İkizi ayakta kalmıştı! Gaziantep'te onlarca kişiye mezar olan Emre Apartmanı'nda kolon kestikleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7'lik ilk depremde yıkıma uğrayan Gaziantep'te onlarca kişiye mezar olan 12 katlı Emre Apartmanı'nda kolon kestikleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

AA
İkizi ayakta kalmıştı! Gaziantep’te onlarca kişiye mezar olan Emre Apartmanı’nda kolon kestikleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

10 ili yıkan depremde Gaziantep Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki Emre Apartmanı'nın ikizi olan binanın dimdik ayakta olmasına rağmen yerle bir olmasının nedenleri araştırılırken çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Apartmanın zemin katındaki bankanın kolon kestiği iddiasıyla mahkemelik olduğu ortaya çıktı. Gelen bir son dakika haberine göre söz konusu Emre Apartmanı'da kolon kestikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

2 KİŞİ SAĞ ÇIKMIŞTI

Yaşanan şiddetli depremde yıkılan ve şu ana kadar sadece 2 kişinin sağ çıktığı Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki Emre Apartmanı'nın zemin katında bulunan banka tarafından binanın kolonlarından birinin kesildiği iddiasıyla şikayetçi olunan Emre Apartmanı'nda soruşturma başlatılmıştı.

'DÖNEREK' YIKILMIŞTI

22 daireden oluşan ve 12 kattan oluşan binanın ''dönerek'' diye tabir edilen şekilde yıkıldığı, yıkılış şeklinin de kolon kesilme iddialarını desteklediği belirtilmişti. Savcılık inceleme yaptığı için moloz yığınları kamyonlara yüklenerek bölgeden götürülmemişti.

AŞIRI SOĞUKLARDA EKİPLERİN MÜCADELESİ

Gruplar halinde çalışan kurtarma ekipleri, enkaz altından bir kişiyi daha kurtarabilmek için mücade ederken, -11 dereceyi bulan soğuk havalar nedeniyle zor anlar yaşanmıştı.

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İkizi ayakta kalmıştı! Gaziantep'te onlarca kişiye mezar olan Emre Apartmanı'nda kolon kestikleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
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