İkizi ayakta kalmıştı! Gaziantep’te onlarca kişiye mezar olan Emre Apartmanı’nda kolon kestikleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

10 ili yıkan depremde Gaziantep Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki Emre Apartmanı'nın ikizi olan binanın dimdik ayakta olmasına rağmen yerle bir olmasının nedenleri araştırılırken çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Apartmanın zemin katındaki bankanın kolon kestiği iddiasıyla mahkemelik olduğu ortaya çıktı. Gelen bir son dakika haberine göre söz konusu Emre Apartmanı'da kolon kestikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.