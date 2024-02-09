Depremde zarar gören araçları change işlemiyle satan çeteye operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şasi numaraları değiştirilen araçların satıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Bulgaristan sınır kapısından yabancı şahıslar aracılığıyla ülkeye giren araçların Edirne üzerinden İstanbul'a getirildiği, şüpheliler tarafından deprem bölgesinden temin edilen ağır hasarlı, enkaz altında kalmış araçların şasi numaralarının yurtdışından temin edilen yabancı plakalı araçların şasi numarası ile değiştirilerek change işlemi yapıldığı ve bu araçların üçüncü kişilere satılarak haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

Başsavcılığın talimatı üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından Ankara merkezli 11 ilde 36 araca el konuldu. Kriminal Polis Laboratuvarında incelemeleri yapılan araçlarda change işlemi uygulandığının anlaşılması üzerine 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 12 şüpheli Ankara Adliyesine getirildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 2'si 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet' 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından tutuklanırken 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.