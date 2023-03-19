Depremden 102 saat sonra kurtulmuşlardı1 Madenciler anne ve kızını yalnız bırakmadı

Çayeli Bakır İşletmeleri maden kurtarma timi, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde yıkılan Serçin Apartmanı'nın enkazından depremin 4. günü kurtardıkları ve tedavileri Kayseri'de yapılan 9 yaşındaki Melike ve annesi Canan Şavkılı ile iletişimi kopartmadı.

Sol bacağı kesilen Melike'nin tedavisinin ardından annesi, ablası Dilara ve eniştesi Serkan İnce ile Kahramanmaraş'ta konteynere yerleştirildiğini öğrenen madenciler, aileyi Rize'ye getirmek için girişimde bulundu.

Depremzede aile, madencilerin daveti üzerine uçakla Trabzon Havalimanı'na geldi. Enkazdan çıkarttığı Melike ile Trabzon Havalimanı'nda sarılan madenci Metin Çalışkan, afetzede aileyi Çayeli ilçesindeki evinde misafir ediyor.

Madencilerin, aileye destekleri devam ediyor. Çayeli Bakır İşletmeleri Yönetim Kurulu da Melike'nin protez bacağa kavuşması için devreye girdi. Melike'nin protez masraflarının firma tarafından karşılanacağı belirtildi.

"TEK İSTEĞİM KIZIMIN AYAĞA KALKMASI, YÜRÜMESİ"

Anne Canan Şavkılı, yaşanan afet dolayısıyla çok zor bir dönemden geçtiklerini söyledi.

Evinin ilk depremde yıkıldığını belirten Şavkılı, eşi Selim, 16 yaşındaki oğlu İsmail Efe ve 24 yaşındaki kızı Elife Gökçe Şavkılı'nın hayatını kaybettiğini, acısının tarifsiz olduğunu ifade etti.

Şavkılı, Melike'nin kendisine sürekli "Hayat bize hiç adil davranmadı." dediğine dikkati çekerek, her şeye rağmen hayata tutunmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Acıların yaşandığı dönemde Metin Çalışkan ve diğer madencilerin kendilerine destek olduğunu vurgulayan Şavkılı, "Sağ olsunlar bizi yalnız bırakmadılar, evlerini açtılar. Tedavi sürecinde telefonla sürekli kızımla görüştüler, yanımıza geldiler." dedi.

Şavkılı, depremde yaralandığı için kendisinin de çeşitli sağlık sorunları yaşadığını anlatarak, "Tek ayağa kalkma sebebim Melike. Tek isteğim kızımın ayağa kalkması, yürümesi. İyi bir geleceği olmasını istiyorum." diye konuştu.

Melike Şavkılı ise okula gitmek istediğini belirterek, "Polis olmak istiyorum." dedi.

En büyük hayalinin protez bacağa kavuşmak olduğunu ifade eden Melike, "Beni kurtaran abim" diye seslendiği Metin Çalışkan ile hastanede her gün cep telefonu ile görüntülü konuştuğunu sözlerine ekledi.

"MELİKE İLE BİRLİKTE 6 ÇOCUĞUM VAR"

Şavkılı ailesini evinde misafir eden Metin Çalışkan, depremin ardından hayatında artık birçok şeyin değiştiğini artık Melike ile birlikte 6 çocuğunun olduğunu anlattı. Çalışkan, şunları kaydetti:

"Melike artık bizim, Çayeli Bakır'ın bir çocuğu. Kurtarma timinin çok büyük emeği var. Gönüllü olarak yola çıktık, Çayeli Bakır'ın destekleri ile can kurtarmaya vesile olduk. Çalışma yaptığımız gün çöken evde küçük bir delik açtık. Oradan içeri girmek bana nasip oldu. İlk Canan ablanın yanına gittiğimde şokta, Melike de enkaz altındaydı. Yüzü yere doğru doğruydu. Canan ablayı dışarı gönderip, deliği biraz daha boşaltmam gerekiyordu. Canan abla dışarı çıkmaya, 'Evladımı bırakmam' diyerek karşı çıktı. 'Evladın bizim evladımızdır.' diyerek dışarı çıkardıktan bir saat sonra da Melike'yi çıkardık."

Çalışkan, yaşanan acıları hafifletmek için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, "Çayeli Bakır, hepimiz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gelecek adına bizler de gayret göstereceğiz. Biz Şavkılı ailesiyiz, onlar da Çalışkan. Hiçbir ayrım olmadan ailemizden parçalar. Sözün bittiği yer, acının tarifi yok ama ayakta durmak zorundayız. Allah, Canan ablaya sabır versin, eşini, oğlunu, kızını kaybetti. Hep birlikte ayakta duracağız, evimiz onlarındır." diye konuştu.