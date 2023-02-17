Depremden 3 gün sonra kurtarıldı... İlk isteği sarı gazoz oldu

Kahramanmaraş merkezli depremi Adıyaman merkezde yaşayan Feyza Atçeken, ailesi ile birlikte kurtulmayı başardı. Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi'nde ikamet eden 8 yaşındaki Feyza Atçeken deprem sonucu çöken Demir Apartmanı 5 katında annesi Ayşe(29) ve kardeşleri Emine(6), Nisa Atçeken(14) ile birlikte 3 gün sonra yaralı olarak çıkarıldı. Şanlıurfa Harran Üniversite Hastanesi'nde tedavisi süren Feyza, korku dolu anları anlattı. Enkazdan 3 gün sonra yapılan çalışmayla sağ olarak çıkarılan 8 yaşındaki Feyza kurtarma ekibinden ilk isteği Sarı gazoz oldu.
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi gören Feyza Atçeken, "Ev üstümüze yıkıldı, annem beni hemen kucağına aldı. Birbirimize sarıldık sadece gönlüm sarı gazoz istedi amcalarda bizi kurtardılar" dedi.
Adıyaman'da fırıncılık yapan Baba Adem Atçeken (35) ise, "Ben deprem anında Gerger ilçesindeydim. Evde yoktum 4 kişilik ailemi sağ olsunlar görevler büyük çaba göstererek sağ olarak çıkarttılar. Allah devletimizden razı olsun, Devletimiz büyüktür. Çocuklarım da bir şey yok. Sadece Feyza'da sıyrıklar var. Çok şükür şu anda da tedavi görüyor. Ben tüm kurtarma ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.3 kardeşin acı kaderi! 'Kutlu' ailesinden geriye bu fotoğraf kaldı: Hikayeleri yürekleri dağladı...