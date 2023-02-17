Depremden 3 gün sonra kurtarıldı... İlk isteği sarı gazoz oldu

Adıyaman'da fırıncılık yapan Baba Adem Atçeken (35) ise, "Ben deprem anında Gerger ilçesindeydim. Evde yoktum 4 kişilik ailemi sağ olsunlar görevler büyük çaba göstererek sağ olarak çıkarttılar. Allah devletimizden razı olsun, Devletimiz büyüktür. Çocuklarım da bir şey yok. Sadece Feyza'da sıyrıklar var. Çok şükür şu anda da tedavi görüyor. Ben tüm kurtarma ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

3 kardeşin acı kaderi! 'Kutlu' ailesinden geriye bu fotoğraf kaldı: Hikayeleri yürekleri dağladı...