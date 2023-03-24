Depremden 5 gün öncesine kadar yaşadığı Ebrar Sitesi’nde 69 yakınını kaybetti

Hurdacılık yapan 2 çocuk babası 31 yaşındaki Tuzcu, yıllarca ailesi ve akrabaların da yaşadığı Ebrar Sitesi'ndeki Serdar Apartmanı'nda ikamet etti. Bir arkadaşının, "Ebrar Sitesi'ndeki binalar depremde yıkılabilir." sözlerinden etkilenen Tuzcu, depremden 5 gün önce başka bir binaya taşındı. Depremden saatler önce Ebrar Sitesi'nde tamamen yıkılan Yavuz Apartmanı'nda yakınlarıyla bir araya gelen Mehmet Tuzcu, sitede babası Ali, annesi Kamer, kız kardeşi Seda, erkek kardeşi Talip ve babaannesi Hatice Tuzcu olmak üzere 69 yakınını kaybetti.

Akrabalarını enkazdan çıkarmak için 11 gün şirketlerine ait iş makineleriyle çalışan Tuzcu, günler sonra yeniden gittiği sitenin enkazında gözyaşlarına hakim olamadı. Mehmet Tuzcu, AA muhabirine, üzerinden zaman geçmesine rağmen deprem anını hala unutamadığını söyledi. Depremden 5 dakika sonra akrabalarının yaşadığı Ebrar Sitesi'ne geldiğini belirten Tuzcu, şunları anlattı: "Elektrikler kesilmişti ama telefonlar çalışıyordu. Babamı aramaya çalıştım, ulaşamadım. Binanın yıkıldığını düşündüm. Benzinliğin köşesine geldiğimde sağ taraftaki binaların olmadığını gördüm. Havada toz bulutu vardı. Binaların tozun içinde olduğunu düşündüm. Babamın yaşadığı binanın yanına geldiğimde çatısının yolla bir olduğunu gördüm. Feryatlar, yaralı insanlar vardı. Çok kötü bir atmosferdi. Enkazın olduğu yere iş makinelerimizi getirdik. Babamı 8 saatlik çalışma sonucu enkazdan çıkardık. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti."