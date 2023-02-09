Depremden kaçarken kazada öldüler! 2 ölü, 3 yaralı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6'lık şiddette iki büyük depremde evleri hasar gören aynı aileden 4 kişi, B.T.'nın sürücülüğünü yaptığı taksi ile Mersin'e doğru giderken, araç otoyol Adana-Tarsus mevkii Doğan Tesislerini 300 metre geçtikten sonra henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı.

Kaza anında yoldan da çıkan araç çamlık alanda ağaçlara çarparak durdu. Bölgede bulunan diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve Mersin Büyükşehir itfaiye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı müdahale ile araç içerisinden sürücü B.T. (57) ile yolculardan İrfan Taşan (53) ile Hasan Taşan (74) yaralandılar.

Araç içerisinde bulunan Fatma Taşan (82) ile İbrahim Taşan (97) ise olay yerinde yaşamlarını yitirdiler. Yaralı 3 kişi Büyükşehir itfaiye arama-kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.