Depremden kaçtılar kazada öldüler

Emin Zan yönetimindeki otomobil, Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolundaki kavşaktan döndüğü sırada T.E. idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 sağlık ekipler, otomobilden asfalt zemine düşen İnci Güler'in (21) hayatını kaybettiğini belirledi.

Sağlık ekipleri, yaralılar Başak Güler (21), Ali Can Güler (23), Ahmet Çınar Zan, Emin Zan, Fulya Zan ve Melis Bade Zan'ı ilçedeki hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan 21 yaşındaki Başak Güler Alanya Araştırma Hastanesinde ve 23 yaşındaki Ali Can Güler, ise Özel bir hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.