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Giriş Tarihi: 3.3.2023 09:25 Son Güncelleme: 3.3.2023 09:41

Depremden kaçtılar kazada öldüler

Hatay’daki depremin ardından kısa süre önce Alanya İlçesi’ne konaklamak için gelen 3 depremzede Mahmutlar Mahallesi'nde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada hayatlarını kaybetti.

MEHMET AL MEHMET AL
Depremden kaçtılar kazada öldüler

Antalya'nın Alanya ilçesinde depremzedelerin bulunduğu otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Emin Zan yönetimindeki otomobil, Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolundaki kavşaktan döndüğü sırada T.E. idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 sağlık ekipler, otomobilden asfalt zemine düşen İnci Güler'in (21) hayatını kaybettiğini belirledi.

Sağlık ekipleri, yaralılar Başak Güler (21), Ali Can Güler (23), Ahmet Çınar Zan, Emin Zan, Fulya Zan ve Melis Bade Zan'ı ilçedeki hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan 21 yaşındaki Başak Güler Alanya Araştırma Hastanesinde ve 23 yaşındaki Ali Can Güler, ise Özel bir hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan Alanya'ya geldikleri öğrenildi.

Hafif ticari araç sürücüsü T.E. ise Mahmutlar jandarma karakol ekiplerince gözaltına alındı.

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Depremden kaçtılar kazada öldüler
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