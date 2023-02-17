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Giriş Tarihi: 17.2.2023 08:13 Son Güncelleme: 17.2.2023 08:40

Depremden kaçtılar yangında öldüler

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Gaziantep’in Nurdağı ilçesinden Konya’ya yakınlarının yanına gelen Suriye uyruklu 5’i çocuk 7 kişilik aile evde çıkan yangında feci şekilde hayatını kaybetti.

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Depremden kaçtılar yangında öldüler

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Yediler Mahallesi Sırrıağa Sokak üzerinde saat 02.45 sıralarında kerpiç bir evde yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Suriye uyruklu ailelerin bulunduğu evde ekipler hemen yangına müdahale etti.

BİNANIN ÇATISI ÇÖKTÜ

Bazıları kendi imkanları ile dışarı çıkabilirken 7 kişilik depremzede aile içeride mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmaları yaparken binanın çatısı çöktü.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sobadan çıktığı belirtilen yangında anne Meryem El Muhammed, baba Münir El Ali El Dahir, çocukları 13 yaşındaki ikizler Viam El Ali El Dahir ve Riham El Ali El Dahir, 8 yaşındaki Şeyma El Ali El Dahir, 6 yaşındaki Saddam El Ali El Dahir ve 4 yaşındaki Yusuf El Ali El Dahir yanarak hayatlarını kaybetti.

6 KİŞİ HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Aynı ikametten çıkartılan ve dumandan etkilendiği belirtilen 6 kişide Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

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Depremden kaçtılar yangında öldüler
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