Depremden korktu karavana sığındı

6 Şubat'ta tüm Türkiye'yi derinden sarsan asrın felaketi depremine memleketi Hatay'da yakalanan Tülay Ceyhan Haliloğlu (37), İstanbul'da da 6.2'lik depremi yaşadı. Üsküdar'daki evinde depreme yakalanan Haliloğlu, büyük korku ve panik yaşadı. SABAH'a konuşan Haliloğlu, "Eşimle asrın felaketinde o korkuyu yaşadıktan sonra İstanbul'daki evimize de bir müddet giremediğimiz için karavan yaptırtmıştık. 10 ay boyunca karavanda kaldık. Ben de 6.2'lik depremden sonra geceleri eve girmiyorum. Gündüz işlerimi hallettikten sonra karavanıma dönüyorum" dedi.