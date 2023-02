Depremden kurtulan anne, 10 yıl aradan sonra bebeğine kavuştu

"O 93 SANİYEDE ÖMRÜMDEN ÖMÜR GİTTİ"

Dördüncü gebeliğinde de aynı şeyleri yaşayacağından çok korktuğunu anlatan genç anne, bu kez her şeyin yolunda gittiğini ve artık doğum için gün bile aldıklarını kaydederek şunları anlattı: "9 Şubat'a doğum için gün almıştık. Artık her şeyi hazırlamıştım, bebek çantalarım, her şeyimiz. Heyecanlıyım, günleri sayıyorum, bir an önce perşembe olsun da kavuşayım yavruma diye. Pazartesi günü son bir kontrolüm vardı. Ona gideceğim diye çok heyecanlıydım. Gece 12.00 gibi uyuduk. Birdenbire uykumun arasında, deprem hızlandıktan sonra beni yataktan atmasıyla uyandık. O kadar büyük bir şiddetle düştüm ki; o an bebeğim aklıma geldi karnımı tuttum. Ömrümden ömür gitmiş olabilir o 93 saniyede. O an bizi kurtar diye eşime yalvarmaya başladım. Bu bebeğimi de kaybedemem diye. Öldük dedim. Çünkü duvarlar patlıyor, camlar patlıyor, ev yıkılmadı ama hep üzerimize döküldü. İkinci depremin olduğu ana kadar iki dakikada o 13 katı nasıl indik, hatırlamıyorum. Moloz yığınları, merdivenler yıkık. Mucize eseri aşağı inebildik çok şükür. Bizim aşağı inmemizle caminin duvarları da yıkılmıştı. İnsanların bağrışması, kaçışması, kar yağıyor, yağmur, fırtına. Eşim bizi kurtarmak için hiçbir şeyini alamamış, arabanın anahtarı bile evde kalmış. Sokakta kaldık saatlerce. 10 yıllık mucizenin son mucizesi de buydu; Rabbim onun yüzüne baktı ve biz çok şükür sağ salim kurtulduk. Ama kıyamet gibi bir gündü."

MİNİK METEHAN DEPREME, 18 SAATLİK ZORLU YOLCULUĞA DİRENDİ

İkinci depreme de dışarıda yakalandıklarını kaydeden Lütfiye Kuşat, "Dışarıdaydık ama yer altımızdan çekildi sanki. Mahşer yeri gibiydi her yer. Bir yandan gebelik şekerim vardı, ilaçlarım evde kalmıştı, şekerden dolayı da bebeğime bir şey olacak diye korkuyordum. Doktorumu aradım, hastaneler yıkılmış, her yer kapalı. Olanlar da mecburen yaralılara hizmet veriyor. Yollar kapalı, çıkamıyoruz arabayla. Giriş çıkışlar yasak. Yollar yarılmış, nasıl gideceğiz bilmiyorduk. Üstelik yol çok uzun ve gebeliğimin son günlerindeyim, doğumuma birkaç gün kalmış. Bu kadar yolu nasıl çekeceğim, o stresle yola çıktık. Allah razı olsun eşimden, hiç umudumu kaybettirmedi bana. 18 saat sürdü yol, hatta bir güne yakın. Bebeğimi kucağıma alacağımı hiç düşünemiyordum bu kadar badireden sonra. Ama Rabbime binlerce şükürler olsun, onun sayesinde umuda bağlandık, onun kokusunu içime çekmek, sesini duymak, başucumda olduğunu bilmek, kelimelerle anlatamam" diyerek sözlerini noktaladı.