Depremden kurtulan çift ikinci kez dünya evine girdi

İskenderun'da depreme yakalanan ve göçük altından sağ olarak kurtularak Kütahya'daki KYK yurduna yerleştirilen Betül Kasal (35) ve Vedat Sakallı (38) çifti dünya evine girdi. Çiftin nikahlarını Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından kıyıldı.

Kahramanmaraş depremine İskenderun'da yakalanan Kasal ve Sakallı göçük alıtndan çıktıktan sonra yaşamlarına Kütahya'da devam etmeye başladılar. Daha önce evli olan ancak bazı anlaşmazlıklar sebebi ile boşanan çift, misafir olarak geldikleri Kütahya'da yeniden evlenme kararı aldılar.

Çiftin nikahını Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık kıydı. Nikah şahitliklerini ise Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı ve Murat Arık, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Keziban Çolak ile birlikte Özel Kalem Müdürlüğü biriminde görevli Mehmet Ali Coşkun ve Halil Gündüz yaptı.

Evlilik cüzdanını Betül Kasal'a veren Başkan Işık "Sizlere bu ikinci birliktelikte ömürünüz boyunca sağlık ve mutluluk diliyorum. Yaşanan her olay insana bazı dersler aldırıyor. Aziz milletimiz, sizlerin bizzat yaşadığı deprem afetinden sonra kendilerine düşen ve yakışanı yapacak şekilde gerekli dersleri çıkartır. Rabbim sizlere, bizlere ve milletimize bu tür acılar yaşatmasın. Hayırlı olsun" dedi.