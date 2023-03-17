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Giriş Tarihi: 17.3.2023 12:21

Depremden kurtulan esnaf sele yakalandı! Şanlıurfa’da asker esnaf ele ele yaraları sarıyor

Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketinin ardından şehrin sel basan mahallelerinde temizleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Belediye ekipleri, esnaf ve 20. Tugay Komutanlığı birlikleri vatandaşların yaralarını biran önce sarmak için mücadele ediyor. Onlarca dükkanın su altında kaldığı Kamberiye Mahallesi Cumhuriyet mahallesinde iş yerlerinin bodrum katı tamamen suyla doldu. Milyonlarca liralık zarar oluştu. Depremde zarar gören iş yerlerinden 20 gün önce buraya kiralık dükkana taşınan matbaacı Yılmaz Gülşen; "Depremde dükkanımız ağır hasar aldı. Yaklaşık 20 gün önce burayı tuttuk. Tam yerleştik işe başladık bu kez de tüm cihazlarımız sular altında kaldı. Sağolsun askerler polisler yardım etti kurtarabildiğimizi kurtardık” ifadelerini kullandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
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Depremden kurtulan esnaf sele yakalandı! Şanlıurfa’da asker esnaf ele ele yaraları sarıyor

Şanlıurfa'da sel felaketinde 15 kişi hayatını kaybetti onlarca kişi ise yaralandı. Birçok dükkan sular altında kaldı. Kamberiye mahallesine sular altında kalan dükkanlardan vidanjörlerle su boşaltma işlemleri devam ederken ekipler aralıksız çalışıp esnafların yaralarını sarmaya çalışıyor. 20. Tugay Komutanlığı birlikleri selin ardından sahaya inip vatandaşların malzemelerini çıkarmak için çaba gösteriyor.

Bodrum katı tamamen su ile dolan zirai ilaç satan esnaf; "Alt kat tamamen depoydu. Depoların diğer dükkan depolarıyla olan duvarları yıkıldı. Hepsi bir birine karıştı. Yaklaşık 6 milyon liralık zararımız oldu. Su çekildikten sonra askerler geldi elleriyle kurtarabildiklerini kurtardılar. Allah razı olsun" dedi.

DEPREMDEN KURTULDULAR SELE YAKALANDILAR

Şanlıurfa'da 6 şubat depreminde iş yeri zarar gören matbaacı Yılmaz Gülşen ise; "Bizim dükkanımız ağır hasar aldı. Oradan malzemelerimizi kiraladığımız bu dükkana taşıdık. 2 gün falan önce tam işlerimize başladık. Bir sürü sipariş alıp tamamladık. Bu kez de sel gelip hem siparişleri hem de cihazlarımızı götürdü. Askerler gelip çıkarabildiklerini çıkardı. Ama zararımız 600 bin lirayı buluyor" dedi.

SOKAKLARDA TEMİZLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan belediye ekipleri selden zarar gören cadde ve sokaklarda temizleme ve onarma çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. 20. Zırhlı Tugay komutanlığı görevlileri de ellerinde küreklerle çalışmalara yardım ediyor.

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Depremden kurtulan esnaf sele yakalandı! Şanlıurfa’da asker esnaf ele ele yaraları sarıyor
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