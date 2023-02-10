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Giriş Tarihi: 11.2.2023

Depremden kurtuldu, ikizleri dünyaya geldi

Depremden kurtuldu, ikizleri dünyaya geldi
Asrın felakatene Osmaniye'de yakalanan Nursel- Mehmet Aka çifti, kendi imkanlarıyla yola çıkarak Antalya'daki yakınlarının yanına geldi. 9 aylık hamile olan Nursel Aka, 14 saat süren yolculuğun ardından ulaştıkları Antalya'da özel bir hastaneye yattı. 7 Şubat salı günü Osmaniye'de doğum yapmayı planlarken deprem sonrası Antalya'ya gelen çift, geceyi hastanede geçirdi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Tülay Aysal tarafından bu sabah doğum gerçekleşti. Sağlıklı ikiz bebek dünyaya getiren annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İkizlere Asel ve Aras isimleri konuldu. Anne Nursel Aka, "Osmaniye'de doğum yapacaktım. Ancak yaşanan felaketin ardından ikizlerim gözlerini Antalya'da dünyaya açtı. Mutluyuz" dedi.

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