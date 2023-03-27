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Giriş Tarihi: 28.3.2023

Depremden kurtuldu kazada can verdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Güler Ballıkaya (77) hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ballıkaya'nın Kahramanmaraş depremi sonrası Ereğli'ye gelen depremzedelerden olduğu öğrenildi. Gaziantep'te, Mehmet Erdal Tiryaki'nin kullandığı otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü İsmail Kurt ölürken, eşi ve çocuğu yaralandı. Amasya'da TIR'la kafa kafaya çarpışan taksinin sürücüsü Serdar Ateş ölürken, ikisi çocuk 3 kişi de yaralandı. Niğde'de, yolun karşısına geçmek isterken minibüs çarpan Batuhan Efe Yavuz (6) hayatını kaybetti. Trabzon'da, beton mikserini temizlerken üzerinden düşen sürücü Osman Adanur (54) öldü.

Mehmet BONCUK- Umut YEŞİLYURT-Hayrettin YENEL/SABAH

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Depremden kurtuldu kazada can verdi
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