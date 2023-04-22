Depremden kurtuldu kazada can verdi

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrası, 18 yaşındaki Öner Kökünüz ve ailesi Kocaeli'ne taşınma kararı aldı. Ailesi ile birlikte Kocaeli Kartepe İlçesine Ertuğrul Gazi Mahallesi'ne taşındı. Önceki akşam bisikleti ile dolaşmakta olan Kökünüz, Doğanlar Sokak üzerinde M.T. idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Kazada Öner Kökünüz bisikleti ile birlikte yola savrulurken, kendisi ile çarpışan motosiklet kaza yerinden yaklaşık 50 metre ileride durabildi.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan motosiklet sürücüsü ise kendi imakanları ile hastaneye giderken, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Öner Kökünüz!ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Kökünüz, olay yerinde yapılan incelemler sonrasında adli işlemler için morga kaldırıldı. Ardından da toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.