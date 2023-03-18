Depremden kurtuldu milli takıma seçildi

Başarılı judocu Enes Uslu, depreme Kahramanmaraş'taki evinde yakalandı. Ailesiyle 2 gün arabada kalan Uslu, daha sonra Mersin'e yerleşti. Kahramanmaraş'taki judo antrenörü Hamza Selen, genç sporcunun spordan kopmaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor yetkilileriyle irtibat kurdu. Bunun üzerine kente gelerek Gebze Sporcu Eğitim Merkezi'nde, Kağıtsporlu arkadaşlarıyla günde çift antrenman yapan Uslu, 13-14 Mart'ta Kocaeli'de düzenlenen Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'na 60 kilo kategorisinde katıldı. Final müsabakasında rakibine yenilerek gümüş madalyanın sahibi olan genç sporcu, milli takıma seçilmeye hak kazandı. Depremzede Uslu, uluslararası organizasyonlarda kazanacağı madalyaları depremde hayatını kaybedenlere armağan etmeyi hedefliyor.Antrenör Hamza Selen de "Enes, yıldızlarda da Türkiye şampiyonu olmuş, ardından Balkan Şampiyonasında da üçüncü olmuş bir sporcu. Enes, gelecek vadediyor. Enes, ülkemizi, bayrağımızı uzun yıllar Avrupa ve dünyada temsil edeceğine inandığım, olimpiyatlarda madalya mücadelesi verebilecek bir sporcu" diye konuştu.