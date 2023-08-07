Depremden kurtuldu trafik kazasında öldü!

Korkunç kaza, Manavgat-Antalya D-400 Karayolu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki H.E.A.'nın kullandığı 34 GSZ 872 plakalı araç, Ilıca Mahallesi'nde bulunan Bölge Trafik İstasyon Amirliğine yaklaşırken, sollama yaptığı sırada yaya geçidinden geçmekte olan Neval Yağcı'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce ileri savrulan Neval Yağcı olay yerinde yaşamını yitirirken, çarpan araç 100 metre ileride durabildi. Talihsiz kadının eşarbı, ayakkabısı ve diğer malzemeleri etrafa saçıldı.