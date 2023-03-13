Depremden kurtulup geldikleri Bursa’da dünyaevine girdiler

Deprem sırasında Mustafa Girente'nin ailesi ile birlikte yaşadığı evde misafir olduğunu söyleyen gelin Güldez Taştekin Girente, o anları şöyle anlattı:

"Aslen Diyarbakırlıyım, üniversiteyi bundan 6 sene önce kazanmıştım. 6 senelik bir ilişkim vardı. Depremi ben de yaşadım. Benim ailem Diyarbakır'da. Mustafa ile nişanlı gibiydik. Onlarla yaşıyordum. Ben de o sırada oradaydım. Kötüydü, çok yakın arkadaşlarımı kaybettim. Dün, 'İyi geceler' dediğime, sabah 'Günaydın' diyemedim. İnegöl'e geldik. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Ölümün olduğu bu dünyada niye erteliyoruz diye düşündük açıkçası. Nikah tarihi aldığımızdan ailemizin hiçbir şekilde haberi yoktu. Sonra teşekkür mahiyetinde, İnegöl'den tanıştığımız insanlar Sanem abla ve Nedim ağabey olmak üzere bize böyle sürprizler yaptılar. Gelinlik, damatlık her şeyimizi evimize varana kadar yaptılar. Çok teşekkür ederim İnegöl halkına. Gerçekten gittiğimiz her mağaza o kadar içten ve samimiydiler ki anlatamam. Acımıza ortak oldular. Yürekten teşekkür ederim" dedi.