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Giriş Tarihi: 18.3.2023

Depremden önce evden kovduğu eşi ve kızı hayatta kaldı

Depremden önce evden kovduğu eşi ve kızı hayatta kaldı
Malatya'da yaşayan Canan Tuğ (38), 3 yıl önce evlendiği Zeki Tuğ (39) ile anlaşamayınca boşanma davası açıp kızı Ömür (3) ile evden ayrılarak sığınma evine yerleşti. Zeki Tuğ, Hakkâri'den konuşmak için yanına gelen eşi Canan'ı, 6 Şubat günü saat 02.00 sıralarında, yaşadıkları tartışmanın ardından evden kovdu. Anne ve kızı 04.17'deki depreme, sığınacak yerleri olmadığı için gittikleri parkta yakalandı. Zeki Tuğ ise evinin bulunduğu apartmanın çökmesi sonucu yaşamını yitirdi. Canan Tuğ ve kızı, Diyarbakır'daki çadır kente yerleştirildi. DHA

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Depremden önce evden kovduğu eşi ve kızı hayatta kaldı
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