Haberler Yaşam Haberleri Depremden sağ kurtulan Esmanur’dan depremzedelere yardım eli
Giriş Tarihi: 7.3.2023 15:14

Depremden sağ kurtulan Esmanur’dan depremzedelere yardım eli

Kahramanmaraş’taki depremden kurtulan ve İstanbul’da teyzesinin yanına yerleşen engelli Esmanur Karahan (16), Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda eğitim alıyor. Karahan, engelli arkadaşlarıyla hasadını yaptığı 300 kilo mantarı deprem bölgesine gönderdi.

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Depremden sağ kurtulan Esmanur’dan depremzedelere yardım eli

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından toplumun her kesiminden afetzedelere yardım eli uzanıyor. Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri de bu kapsamda harekete geçti. Mantar üretim atölyesi kursiyerleri, Mart ayı hasadından elde ettikleri mantarları deprem bölgesine göndermeye karar verdi.

MANTARLARI DEPREMZEDELER GÖNDERECEĞİZ

Kursiyerlerin arasında 16 yaşındaki zihinsel engelli Esmanur Karahan da bulunuyor. Kahramanmaraş'ta depreme yakalandığını söyleyen Karahan, "Dördüncü katta oturuyorduk. Deprem başlayınca çöküp kapandık. Çok korktum. Sonra dışarı çıktık. Bir süre arabada kaldık. Amcam vefat etti. İstanbul'a geldim ve teyzemin yanında kalıyorum. Engelliler Sarayı'nda eğitim alıyorum. Burada arkadaşlarımızla topladığımız mantarları depremzede kardeşlerimize göndereceğiz. Hiç korkmasınlar bugünler geçecek. Hepimiz onların yanındayız" dedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Mantar hasadı sırasında duygusal anlar da yaşandı. Bağcılarlı engelliler, aralarına yeni katılan Esmanur'u bağırlarına bastı. Gözyaşlarını tutamayan kursiyerleri, eğitmenleri teselli etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP yandaşı gazeteci o gün neler yaşandığını aktardı: Akşener 'yeter' diye bağırdı...
Son dakika: Bakan Bilgin'den flaş EYT ve geçici işçi düzenlemesi açıklaması
SON DAKİKA: CHP yandaşı yazar 'Kendi etti kendi buldu' diyerek Akşener'i topa tuttu: Yüzü bu yüzden simsiyahtı...
AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu! Marmara Tekirdağ açıklarında deprem
SON DAKİKA: CHP'li Yarkadaş 6'lı koalisyon masasında yaşananları anlattı: Akşener masayı yine terk etti! Mescitte 15 dakika pazarlık
SON DAKİKA: Devlet Bahçeli'den 6'lı koalisyona dönen Akşener'e: Yaptığın yüzsüzlük ve ilkesizliğin daniskasıdır
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını duyurdu! Depremzedelere yeni destek: Borçlar siliniyor
Aday belli oldu, kriz bitmedi: 5 lider akşam yemeğine kaldı, Akşener sofraya oturmadı
Son dakika: Altılı Koalisyon'un 'gizli' ortağı HDP'den Kılıçdaroğlu'na destek! Demirtaş'tan çağrı
SON DAKİKA: CHP'li gazeteci Yılmaz Özdil istifası sonrası CHP'lileri suçladı: Partinin parasına yazık kardeşim!
ARKADAŞINA GÖNDER
Depremden sağ kurtulan Esmanur’dan depremzedelere yardım eli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA