Depremden sağ kurtulan Esmanur’dan depremzedelere yardım eli

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından toplumun her kesiminden afetzedelere yardım eli uzanıyor. Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri de bu kapsamda harekete geçti. Mantar üretim atölyesi kursiyerleri, Mart ayı hasadından elde ettikleri mantarları deprem bölgesine göndermeye karar verdi.

MANTARLARI DEPREMZEDELER GÖNDERECEĞİZ

Kursiyerlerin arasında 16 yaşındaki zihinsel engelli Esmanur Karahan da bulunuyor. Kahramanmaraş'ta depreme yakalandığını söyleyen Karahan, "Dördüncü katta oturuyorduk. Deprem başlayınca çöküp kapandık. Çok korktum. Sonra dışarı çıktık. Bir süre arabada kaldık. Amcam vefat etti. İstanbul'a geldim ve teyzemin yanında kalıyorum. Engelliler Sarayı'nda eğitim alıyorum. Burada arkadaşlarımızla topladığımız mantarları depremzede kardeşlerimize göndereceğiz. Hiç korkmasınlar bugünler geçecek. Hepimiz onların yanındayız" dedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Mantar hasadı sırasında duygusal anlar da yaşandı. Bağcılarlı engelliler, aralarına yeni katılan Esmanur'u bağırlarına bastı. Gözyaşlarını tutamayan kursiyerleri, eğitmenleri teselli etti.