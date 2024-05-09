Depremden sonra Güney Kore’ye yerleşmişti: Yangın tüpü satıcısı yangında öldü

İskenderun ilçesinde yangın tüpü satışı ve dolumu yapan Murat İslamoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında zarar gören iş yerini devredip çalışmak için Güney Kore'ye gitti. Chungcheongnam-do şehrinde yaşamaya başlayan İslamoğlu'nun kaldığı binadaki bir dairede 3 Mayıs'ta saat 02.30'da yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binadaki yangını söndürüp soğutma çalışmalarına başlayan itfaiye ekipleri, dairesinden çıkamayan İslamoğlu'nun cesedini buldu. İslamoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Ulusal Adli Bilimler Enstitüsü'ne gönderildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Evli olduğu belirtilen İslamoğlu'nun cenazesinin Güney Kore'den alınıp Türkiye'ye getirilmesi için İskenderun'da yaşayan eşi tarafından resmi işlem başlatıldı.