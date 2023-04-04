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Giriş Tarihi: 5.4.2023

Depremden sonra sallanma fobisi oluştu

Depremden sonra sallanma fobisi oluştu
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta iki büyük depremin üzerinden yaklaşık iki ay geçmesine rağmen vatandaşlar sürekli deprem oluyormuş hissi yaşadıklarını, deprem olmasa bile sürekli sallanıyor gibi hissettiklerini söyledi. Artçı depremlerin halen devam etmesi, vatandaşlarda oluşan kaygı problemini artırdı. Birçok vatandaşta deprem olmasa bile sürekli deprem oluyormuş, sallanıyormuş hissi oluştu. Özellikle apartmanlara giremeyen vatandaşlar çadırlarda ya da daha az tehlikeli yerlerde yaşamlarını sürdürerek korunmaya çalışıyor. Psikologlar ise büyük depremlerden dolayı bunun normal olduğunu, nefes egzersizlerinin yapılması gerektiğini, bu durumun uzun sürmesi halinde mutlaka uzmandan yardım alınmasını öneriyor.

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Depremden sonra sallanma fobisi oluştu
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