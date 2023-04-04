Depremden sonra sallanma fobisi oluştu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta ikibüyük depremin üzerindenyaklaşık iki ay geçmesinerağmen vatandaşlarsürekli deprem oluyormuşhissi yaşadıklarını, depremolmasa bile sürekli sallanıyorgibi hissettiklerinisöyledi. Artçı depremlerinhalen devam etmesi,vatandaşlarda oluşankaygı problemini artırdı. Birçok vatandaştadeprem olmasa bile sürekli depremoluyormuş, sallanıyormuş hissioluştu. Özellikle apartmanlara giremeyenvatandaşlar çadırlarda ya da dahaaz tehlikeli yerlerde yaşamlarını sürdürerekkorunmaya çalışıyor. Psikologlarise büyük depremlerden dolayı bununnormal olduğunu, nefes egzersizlerininyapılması gerektiğini, bu durumunuzun sürmesi halinde mutlaka uzmandanyardım alınmasını öneriyor.