Depreme 3 çocuğuyla yakalanan Demet o geceyi anlattı: Ortalık mahşer yeri gibiydi

'KORKUYU VE ŞİDDETİ FAZLASIYLA YAŞADIK'

Korkuyu anlatacak kelimeler olmadığını belirten Kıvrak, "Uzun sürdü, çok uzun sürdü. Esas hasara yol açmasının sebebi; şiddetinin yanında bir de uzun sürmesi oldu. Çocuklarla beraber, ailecek aynı odada bekliyoruz. O an, yapacak bir şey yok. Yapabileceğimiz en büyük şey; 'çök, kapan, tutun' tekniği. Ona bile fırsatımız olmadı. O korku ve panikten; duvarda patlama sesleri, dolapların düşmesi, 'Bizim bina yıkılacak, altında kalacağız' dedik. O korkuyu ve şiddeti fazlasıyla yaşadık. Çocukların çığlıkları, eşimin çığlığı, artık 'Allah, Allah' diye diye bitmesini bekledik" diye konuştu.

'ODALAR BİRBİRİNE GİRMİŞ'

Kırıkhan genelinde apartmanların birinci ve ikinci katlarının büyük hasar gördüğünü anlatan Kıvrak, "Duvarlar resmen göçmüş, sadece taşıyıcı sistemler görev yapıyor. Odalar birbirine girmiş. Yukarı katlara çıktıkça biraz daha şiddeti azalıyor ama buna rağmen korkulacak durumda. Duvarlar patlamış, ayakta duran eşya kalmamış, hepsi yerle bir" diye konuştu.

Yaşadıkları korku ve paniği atlattıktan sonra geleceğe dair plan yapmaya başlayacaklarını belirten Kıvrak, "Şu an yarını göremiyoruz. Bu kafayla şu anda çok plan yapmanın da bir mantığı yok. Zaman gösterecek biraz da. Bir toparlanma süreci olsun. Memleket olarak da bizler de artık daha sağlıklı bir kafayla kararlar vereceğimizi düşünüyorum. Şu an için çok belirgin değil" dedi.