Depreme dayanıklı 863 konut inşa edilecek

Sürekli sel felaketine maruz kalan Şehit Erkut Akbay Mahallesi için harekete geçen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, bakanlık desteğiyle bölgede kentsel dönüşüm projesini hayata geçirdi. 952 binanın yıkımının gerçekleştirildiği mahallede 803 konut 60 işyeri yapılacak. Binalar bodrum artı zemin kat olmak üzere 6 katı geçmeyecek. Konutlar depreme dayanıklı olarak inşa edilecek.

Yüreğir'de kentsel dönüşümün çok elzem olduğunu belirten Başkan Kocaispir, "Şehit Erkut Akbay yıllardan beri kentsel dönüşüme ihtiyaç duyan bir mahalleydi. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Yüreğir Belediyemizin ortak çalışması ile burada büyük bir dönüşüm projesi gerçekleştiriyoruz. İnşallah çok kısa bir sürede modern ve güvenli konutlarımızı hak sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.

Mahallede ayrıca 40 bin metrekare alan içerisinde mesire yerleri, otopark, kreş ve sağlık merkezi de yapılacak. En kısa sürede konutların tamamlanıp sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.