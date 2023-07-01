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Giriş Tarihi: 1.7.2023

Depreme dayanıksız binayı yıktırmamak için direniyorlar

Depreme dayanıksız binayı yıktırmamak için direniyorlar
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Perge Bulvarı'nda 1994 yılında yapılan 66 daireli Kanarya Sitesi'nin arsa sahibi P.Ç., yıkılmasının an meselesi olduğu gerekçesi ile daire maliklerini ve kooperatif yönetimini uyardı. Yönetim ise ruhsatlı yapı denetim firmalarından aldıkları raporlar ile sitenin sağlam olduğunu öne sürdü. Konu yargıya taşındı, yıkım kararı çıktı. Belediye yıkım işlemi için daire maliklerine tebligat gönderdi. Bina yönetimi ise 'Ruhsat yılı kriterleri ile güçlüyüz, ayaktayız. Entrikaya geçit yok' yazılı pankart asarak karşı çıktı.

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Depreme dayanıksız binayı yıktırmamak için direniyorlar
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