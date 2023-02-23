Depreme hastanede yakalanan depremzede, korku dolu anları anlattı: Kimse kalmadı, mahşer yeri gibiydi

"MAHŞER YERİ GİBİYDİ"

Deprem anında yaşadıklarını anlatan Özbek, "Sarsıntı başladı, odama gelen bir hemşire üzerime bir çarşaf bağladı, bir de battaniyeye sardı. İki hasta bakıcı kucakladı beni aşağıya indirdi. Yer, altımdan bir gidiyor, bir geliyor. Hastane döküldü, kimse kalmadı. Mahşer yeri gibiydi. Sonra Ankara'ya getirdiler, burada ameliyat oldum" dedi.