Haberler Yaşam Haberleri Depreme hastanede yakalanan depremzede, korku dolu anları anlattı: Kimse kalmadı, mahşer yeri gibiydi
Giriş Tarihi: 23.2.2023 11:31 Son Güncelleme: 23.2.2023 11:46

Depreme hastanede yakalanan depremzede, korku dolu anları anlattı: Kimse kalmadı, mahşer yeri gibiydi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depreme, kalp rahatsızlığı nedeniyle aynı gece kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yakalanan Elif Özbek (67), Ankara'da sevk edildiği hastanede ameliyat oldu. Tedavisi devam eden Özbek, yaptığı açıklamada, "Sarsıntı başladı, odama gelen bir hemşire üzerime bir çarşaf bağladı, bir de battaniyeye sardı. İki hasta bakıcı kucakladı beni aşağıya indirdi. Yer, altımdan bir gidiyor, bir geliyor. Hastane döküldü, kimse kalmadı. Mahşer yeri gibiydi. Sonra Ankara'ya getirdiler, burada ameliyat oldum" dedi.

DHA
Depreme hastanede yakalanan depremzede, korku dolu anları anlattı: Kimse kalmadı, mahşer yeri gibiydi

Osmaniye'de oturan Elif Özbek, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki depreme saatler kala evde rahatsızlandı. Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elif Özbek'in kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Yoğun bakıma alınan Özbek, depreme hastanede yakalandı. Görevliler tarafından hastane bahçesine çıkarılan Özbek, daha sonra Ankara'ya sevk edildi. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilen Özbek'in tedavisi devam ediyor.

"MAHŞER YERİ GİBİYDİ"

Deprem anında yaşadıklarını anlatan Özbek, "Sarsıntı başladı, odama gelen bir hemşire üzerime bir çarşaf bağladı, bir de battaniyeye sardı. İki hasta bakıcı kucakladı beni aşağıya indirdi. Yer, altımdan bir gidiyor, bir geliyor. Hastane döküldü, kimse kalmadı. Mahşer yeri gibiydi. Sonra Ankara'ya getirdiler, burada ameliyat oldum" dedi.

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Depreme hastanede yakalanan depremzede, korku dolu anları anlattı: Kimse kalmadı, mahşer yeri gibiydi
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