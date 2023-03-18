Depreme karşı örnek dönüşüm

Birinci derecede deprem kuşağında yer alan Bursa'da riskli yapı stokunu ortadan kaldırmak için kolları sıvayan Yıldırım Belediyesi, depreme dayanıksız binaların olduğu mahallelerde "gönüllü ve yerinde dönüşüm" projeleri başlattı. Yıldırım Belediyesi'nin Mevlana Mahallesi'nde TOKİ iş birliği ile hayata geçirdiği dönüşümde çalışmaların yüzde 60'ı tamamlandı. Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi 7. ve 8. etaplar olmak üzere 2 bölümde inşa ediliyor. Deprem riski altındaki güvensiz ve sağlıksız konutların yıkılarak, yerine; modern, güvenli ve sağlıklı konutların yapıldığı projede hak sahipleri ile yüzde 100 uzlaşma sağlandı. Rezerv alan kullanılmadan 60 dönümlük alanda hayata geçirilen dönüşüm kapsamında toplamda 944 konut yıkılırken, yerine bin 244 konut inşa ediliyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Proje Bursa'nın tarihi kimliğine uygun olacak. Mevlana'da ortaya doğru bir model koyduk. Şehir siluetini bozmayan, komşuluk ilişkilerinin devam edeceği, sağlıklı, güvenli yapılar ortaya çıkarıyoruz. Vatandaşlarımıza maddi kolaylık sağlamak adına borçlarını 10 yıla kadar vadelendirdik. Vatandaşlarımızın taşınma işlerine yardımcı olup, kira desteği de sağladık. Bu yıl sonunda hemşerilerimize evlerini teslim edeceğiz ve Mevlana'da yeni bir yaşam başlayacak. Yıldırım Belediyesi olarak büyük düşünüyor, büyük dönüşüyoruz" dedi.Mevlana Mahallesi Muhtarı Samet Efe, "Burada kimse mağdur edilmedi. Hemşerilerimiz hak edişlerini hakkıyla aldı. Kira yardımları belediyemiz tarafından düzenli yapıldı. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi. Mahalle sakini Muhammed Çır ise "Başkanımızla örnek daireyi gezdik. Çok güzel olmuş. Apartmanlarımız depreme dayanıklı şekilde yapıldı. Allah huzurla yaşamayı nasip etsin hepimize" diye konuştu.