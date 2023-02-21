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Giriş Tarihi: 21.2.2023 11:04 Son Güncelleme: 21.2.2023 11:25

Depremi fırsat bilen yağmacılara göz açtırılmadı

Adana’da depremi fırsata çevirip, vatandaşların can güvenliği nedeniyle boşalttığı binalara gizlice girerek hırsızlık yapan, 3’ü kadın 119 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan, bir aylık hamile olan kadının da aralarında bulunduğu 93’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Depremi fırsat bilen yağmacılara göz açtırılmadı

Adana'da ardı ardına yaşanan depremler sonrasında hasar aldığı için güvenlik gerekçesiyle boşaltılan binalar, hırsızların da hedefi oldu. Gizlice girdikleri binalardan hırsızlık yapan; 3'ü kadın, 5'i çocuk toplum 119 kişi kıskıvrak yakalandı. Bebek bezinden musluk bataryasına; ayakkabıdan kaynak makinesine; cep telefonundan radyatöre; otomobilden bisiklete kadar ne bulursa çalan hırsızlardan 93'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 26'sı da 'adli kontrol' şartıyla serbest kaldı. Tutuklanan kadın zanlılardan birinin, bir aylık hamile olduğu öğrenildi.

NE BULURLARSA ÇALDILAR

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 10 ilde ardı ardına yaşanan depremlerde Adana'da 13 bina yıkıldı; 113 binada da ağır hasar oluştu. Depremzedeler, yıkılma tehlikesine karşı evlerini terk etmek zorunda kaldı. Boşaltılan binalar da hırsızların hedefi oldu. Ev ve işyerlerine gizlice giren zanlılar, bebek bezinden musluk bataryasına; ayakkabıdan kaynak makinesine; cep telefonundan radyatöre de kadar ne bulursa çaldı.

KADIN VE ÇOCUK HIRSIZLAR
Hızını alamayan hırsızlar, park halindeki bisiklet, elektrikli bisiklet, motosiklet ve otomobili çaldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ortak bir çalışma yürüterek, ardı ardına yaşanan hırsızlık olaylarını mercek altına aldı. 6-20 Şubat tarihleri arasında 15 günlük süreçte ardı ardına yaşanan olaylarla ilgili 3'ü kadın, 5'i çocuk 110 kişi deşifre edildi.

HENÜZ BİR AYLIK HAMİLE

Kadın zanlılardan birinin, henüz bir aylık hamile olması da dikkat çekti. Söz konusu şüphelilerle birlikte Hatay'da 'yağma' suçuna karışan ve çaldıkları ziynet eşyalarını paraya çevirmek üzere Adana'ya gelen 9 zanlı da kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 119 şahıstan 93'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi; 26'sı da 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

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Depremi fırsat bilen yağmacılara göz açtırılmadı
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