Depremin 4. gününde kurtarılan iki kardeş enkaz altındaki 87 saati anlattı: Limonata ikram etme oyunu oynadık

Zencirkıran, kurtulduğu için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Gökyüzünü ve ışığını özlemiştim. Çıkana kadar annemleri de enkazda zannediyordum. Çıktığımda hepsi dışarıdaydı, çok sevindim." ifadelerini kullandı.

Kardeşi Elif Sare'yi de üzerine düşen molozlardan kurtardığını belirten Abdülkadir Zencirkıran, şöyle devam etti:

"İkinci depremde taşlar sarsıldı, üzerimize dökülmeye başladı. Ben de elimle kaldırdım, kardeşimin boynu çok ağrıyordu. Gözüne avizenin demiri gelmişti, gözü yaralıydı. Kardeşim omzumdaydı, alan dardı. Taş ve camlar vardı. Hep omzumdaydı, karanlık olduğu için çoğunlukla yatıyorduk. Birbirimize sarıldık, teselli verdik, bekledik, dua ettik."

ABDÜLKADİR'İN HAYALİ GALATASARAY'DA OYNAMAK

Zencirkıran, en büyük hayalinin profesyonel futbol oynamak olduğunu kayderek, "Adıyaman Demirspor'da altyapıda amatör olarak futbol oynuyordum ama şu anda evimiz yıkıldı, kulüp kalmadı. Kahta'ya geldik amcamın evine. En büyük hayalim Galatasaray'da oynamak. Icardi'nin hayranıyım." dedi.

Elif Sare Zencirkıran da ağabeyinin aksine Fenerbahçe taraftarı olduğunu, Arda Güler'i çok sevdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ağabeyim bana enkaz altında hep iyi şeyler söyledi. Hiç 'Biz buradan çıkamayız.' demedi. Güzelce söyledi her şeyi. Hep teselli veriyordu. Beni sakinleştirdiği zamanlar oldu. Seksenler dizisindeki Sami karakteri aklıma geldi. Yatarken 'Sami abi bana 5 bardak limonata.' demişim. Ağabeyim de 'Bana da 3 bardak limonata.' demiş. Sonra ben 'Ağabey ben daha çok susamışım.' demişim."