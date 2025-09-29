Depremin acısı hayat kurtaran teknolojiye dönüştü

Süleyman Demirel Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Geçin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden ilham alarak "Akıllı Sensör Teknolojisi Kullanan Deprem İzleme Sistemi"ni geliştirdi. TÜBİTAK-1001 desteğiyle yürürlüğe giren sistemle, binaların her katına yerleştirilen sensörlerle deprem öncesi, anı ve sonrası izleniyor. Samsun'daki tatbikatta başarıyla test edilen cihaz, yıkılma riski anında uyarı gönderiyor. Enkaz altında 40 gün dayanabilen cihazlar, sesli iletişim kurarak enkaz altındaki kişilerin yerini 120 saniye içinde tespit ediyor. Bu teknoloji, kurtarma ekiplerine hızlı ve kritik bilgiler sağlayarak hayat kurtarıyor. Proje, 13 Mart 2025'te tescil edildi.