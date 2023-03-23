Depremin en çok vurduğu Hatay’da ilk teravih kılındı… Sahurlar yapıldı

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 il içinde en büyük yıkımın yaşandığı medeniyetler beşiği Hatay'da ramazanın ilk teravihi çadırlarda kılındı. Büyükdalyan Konteyner Kentinde kurulan çadırda cemaat ilk teravihi depremde kaybettiği yakınlarına dua etti. Depremi hasarsız atlatan Hacılar Mahallesi'ndeki Hacı Cuma Kahraman Cami ise vatandaşlar tarafından dolduruldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı ilk teravihi İl Müftüsü Mevlüt Topçu tarafından kıldırıldı.