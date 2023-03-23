Depremin en çok vurduğu Hatay’da ilk teravih kılındı… Sahurlar yapıldı

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 il içinde en büyük yıkımın yaşandığı medeniyetler beşiği Hatay'da ramazanın ilk teravihi çadırlarda kılındı. Büyükdalyan Konteyner Kentinde kurulan çadırda cemaat ilk teravihi depremde kaybettiği yakınlarına dua etti. Depremi hasarsız atlatan Hacılar Mahallesi'ndeki Hacı Cuma Kahraman Cami ise vatandaşlar tarafından dolduruldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı ilk teravihi İl Müftüsü Mevlüt Topçu tarafından kıldırıldı.
KONTEYNERDA İLK RAMAZAN
Hataylılar sahura ise kaldıkları konteyner kentlerde kalktılar. Büyükdalyan Konteyner Kente kalan baba İhsan, anne Suna, kızı Cansu ve oğlu Emre Ustaoğlu ailesi buruk ramazanın başlangıcı ilk sahuru ailecek yaptılar. Depremi can kaybı yaşamadan atlatan Ustaoğlu ailesi sahurda patates kızartması, peynir, yumurta, domates, meyve suyu ve cay ile orucun ilk gününe niyet ettiler.
Ramazan'ın kendileri için buruk başladığını belirten Ustaoğlu ailesi, "Küçük cehennemi yaşadık. Allah ülkemizi depremden korusun" diye birlikte dua ettiler. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi 1'inci sınıf öğrencisi Cansu Ustaoğlu, "Çok büyük bir felaket yaşadık. Babamın işyeri yok oldu. Konteynerda yaşamaya başladık" dedi.