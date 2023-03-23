Haberler Yaşam Haberleri Depremin en çok vurduğu Hatay’da ilk teravih kılındı… Sahurlar yapıldı
Giriş Tarihi: 23.3.2023 10:34 Son Güncelleme: 23.3.2023 10:50

Depremin en çok vurduğu Hatay’da ilk teravih kılındı… Sahurlar yapıldı

Depremin en çok vurduğu Hatay’da huzur ve bereket ayı ramazanın ilk teravih namazı konteyner kentlerde kurulan namazı çadırlarda ve yıkımın olmadığı bölgelerdeki camilerde kılındı. Büyükdalyan Konteyner kentte Ustaoğlu ailesinin ilk sahuruna SABAH sizler için misafir oldu.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Depremin en çok vurduğu Hatay’da ilk teravih kılındı… Sahurlar yapıldı

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 il içinde en büyük yıkımın yaşandığı medeniyetler beşiği Hatay'da ramazanın ilk teravihi çadırlarda kılındı. Büyükdalyan Konteyner Kentinde kurulan çadırda cemaat ilk teravihi depremde kaybettiği yakınlarına dua etti. Depremi hasarsız atlatan Hacılar Mahallesi'ndeki Hacı Cuma Kahraman Cami ise vatandaşlar tarafından dolduruldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı ilk teravihi İl Müftüsü Mevlüt Topçu tarafından kıldırıldı.

KONTEYNERDA İLK RAMAZAN

Hataylılar sahura ise kaldıkları konteyner kentlerde kalktılar. Büyükdalyan Konteyner Kente kalan baba İhsan, anne Suna, kızı Cansu ve oğlu Emre Ustaoğlu ailesi buruk ramazanın başlangıcı ilk sahuru ailecek yaptılar. Depremi can kaybı yaşamadan atlatan Ustaoğlu ailesi sahurda patates kızartması, peynir, yumurta, domates, meyve suyu ve cay ile orucun ilk gününe niyet ettiler.

Ramazan'ın kendileri için buruk başladığını belirten Ustaoğlu ailesi, "Küçük cehennemi yaşadık. Allah ülkemizi depremden korusun" diye birlikte dua ettiler. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi 1'inci sınıf öğrencisi Cansu Ustaoğlu, "Çok büyük bir felaket yaşadık. Babamın işyeri yok oldu. Konteynerda yaşamaya başladık" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Depremin en çok vurduğu Hatay’da ilk teravih kılındı… Sahurlar yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA