Depremin görünmez kahramanları “İnsanlar acılarını yaşarken ekmek derdine düşmesin dedik”

Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün 628 personeli depremin ilk gününden beri sahada yaptığı çalışmalarla hayatı normalleştirmek için canla başla çalışıyor. 6 mesai arkadaşlarını depremde kaybeden, 20'den fazla arkadaşlarının da birinci dereceden yakınını kaybettiği deprem felaketinin yaralarının sarılması için çalışan ekipler, su ve doğalgaz kesintisi nedeniyle baş gösteren ekmek sorununu çözdü, il genelinde ekmek dağıtarak insanları açlık tehlikesinden kurtardı. Enkaz başında arama kurtarma faaliyetini sürdüren ekipler ile afetzedelerin sağlıklı ve güvenli beslenmesini sağladı.

Depremin ilk günü ilk saatlerden itibaren tüm kurumların seferber olduğunu söyleyen Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, ilk günden itibaren yaşamın devam edebilmesi için çalıştıklarını söyledi. Karayılan, "Enkaz başında kurtarma görevinde bulunanların yemek organizasyonunu yapılması, evleri yıkılan veya hasarlı olan vatandaşların beslenmesi gibi konulara öncelik verdik. Depremde doğalgaz ve su kesintisi olduğu için fırınlar ekmek de üretemiyordu. Tüm fırınlara Orman Müdürlüğümüz ve GASKİ tankerleriyle su temin ettik ki hamur yoğurup ekmek yapabilsinler. Doğalgazlı olan fırınları dönüştürüp tüp gazla çalışmasını sağladık. Toprak Mahsulleri Ofisi de un temin etti. Başka illerden de ciddi destekler geldi. Tüm kurumlar arayıp ihtiyaçlarımızı sorup göndermek istedi. Kısa bir süre içinde ekmek sorununu çözdük. Gıda ihtiyacının giderilmesi için marketlerin açılması için çalıştık" dedi.

HİJYENİK YEMEK YEDİRDİLER

Toplu yemek organizasyonlarında en büyük tehlikenin besin zehirlenmesi olduğuna dikkat çeken Karayılan, "Bu nedenle başta arama kurtarma faaliyeti yürüten ekiplerin yemekleri olmak üzere toplu yemek yapılan ve dağıtılan tüm noktaları düzenli olarak denetledik. İyi niyetle de yapılsa hata sonucu insanların hayatına mal olabilecek, zehirleyecek yemekler de çıkabilirdi. O nedenle işi sıkı tuttuk, sürekli denetimler yaptık. Hatta gönüllü kurumlara ait 2 mutfağı hijyen sorunları nedeniyle kapattık. Yemekleri de imha ettik. Bugüne kadar 2 bin 650 adet denetim yaptık. Günlük olarak yemek yapılan tüm yerleri denetliyoruz" diye konuştu.

BEDAVA EKMEK

Gaziantep Valiliğinin AFAD üzerinden başlattığı ücretsiz ekmek uygulamasının takibini yaptıklarını söyleyen Karayılan, "Devlet hem ununu, suyunu, odununu verdi hem de parasını verip ekmeği vatandaşa ücretsiz olarak ulaştırdı. Bu uygulamada esnafa 35 milyon lira ödeme yapılacak. Esnafların banka hesap bilgileri alındı, paraları da hesaplarına yatmaya devam ediyor. 400 ton civarında un dağıttık. Köylere de un dağıttık, çünkü köylü ekmeğini kendisi yapıyor. Köylerde de her eve birer çuval un bırakıp kendi ekmeklerini yapmalarını sağladık" dedi.

DEVLETİMİZ BÜYÜK VE GÜÇLÜ

Depremdeki hayvan zarar ve ziyanının tespitini de yaparak üreticilere destek amacıyla çalışma başlattıklarını kaydeden Karayılan, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Mardin, Şırnak ve Bursa Valiliklerimiz biner adet küçükbaş hayvan desteğinde bulundu. Şahinbey Belediyesi 15 milyon TL, Şahinbey Belediyesi de 5 milyon TL destek vereceklerini açıkladı. İlimizde yaklaşık 8 bin 500 küçükbaş, 500 civarında da büyükbaş hayvan telef oldu. Şu an tüm vatandaşlarımızın bu zararını karşılamış olacağız. Üç beş güne kadar bu hayvanların dağıtımı da tamamlanmış olacak. Bugüne kadar bin 330 ton yem dağıttık. Bin 350 ton da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi dağıttı. Yine telef olan hayvanları ilaçlayarak toprağa verdik ki ileride bir salgın hastalığına neden olmasın. Ayrıca tüm hayvanların taramalarını yapıp, hasta olanların tedavisini yaptık. Hayvanını kestirmek isteyene yardımcı olduk. Sütünü satmak isteyenin sütünü satın aldık, başka yere taşınmak isteyenlerin hayvanlarını biz naklettik. Ahır, saman ve yemlerin üzerlerini kapatmak isteyen vatandaşlarımıza 350 bin metrekarelik çadır verdik. Tarladaki mahsullerin de zarar tespitine başladık. Devletimiz çok büyük, çok güçlü bir devlet. Allah devlete-millete zeval vermesin. İnşallah bu yaralar hep birlikte sarılacaktır" diye konuştu.