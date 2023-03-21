Depremin ilk gününden beri görev yapan komandolar görev değişimi yaptı

Türkiye 6 Şubat tarihinde asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş ve Elbistan merkezli iki farklı depremde 11 ilde büyük bir yıkım yaşandı.

Devlet, depreminin ilk dakikasından itibaren yaraları sarmak için Türkiye devleti ve milleti ile tek yürek oldu. Depremin büyük bir yıkıma neden olduğu bölgelerde özellikle komandolar, ihtiyaç neredeyse oraya koştular.

Bulundukları bölgelerde gıda dağıtımından, revir hizmetine, çadır kurumundan, asayişin sağlanmasından kadar birçok görevi eksiksiz yerine getiren mavi bereliler için veda vakti geldi.

Elbistan'da görev yapan Aksaray ve Kayseri'den gelen komanda birlikleri konteynır çarşıda komando andını yüksek sesle, gururla okudu. Komandolar bir süre kent merkezinde yürüdükten sonra görevi diğer silah arkadaşlarına devredip, bağlı oldukları birliklere döndü.