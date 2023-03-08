Depremin kahraman kadınları! Çocukların yaralarını onlar sarıyor

Yaşanan büyük depremlerin ardından bölgeye intikal eden Jandarma Genel Komutanlığı personelleri, arama kurtarma çalışmalarından bölgenin güvenliğine, enkaz kaldırmadan, barınma ve yiyecek ihtiyaçların teminine kadar her alanda çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Jandarmanın göz bebeği kadın personeller ise depremden kurtulan çocukların yanına koştu. Anne şefkati ile deprem çocuklarını kucaklayan personel, çocukların hafızalarına kazınan kötü anıları silmek için çabalıyor.
HER ALANDA ÇOCUKLARIN YANINDA
Deprem bölgesinde oluşturulan geçici sınıflardan, çadır kentlere kadar, bölgedeki her çocukla yakından ilgilenen Jandarmanın Kadın personelleri, bölgede gün boyu çeşitli faaliyetler düzenleyerek çocuklarla vakit geçiriyor.
MİLLETÇE OMUZ OMUZA
Kahramanmaraş ve çevresindeki 11 İli etkileyen deprem bölgesinde ilk günlerden itibaren faaliyetlerini sürdüren Jandarma Genel Komutanlığı Kadın Personellerini çok seven deprem çocukları, dört gözle Jandarma ablalarının gelmesini bekliyor. Her sabah büyük bir mutlulukla kucaklaşıp çeşitli faaliyetlerle eğlenen çocuklar, Jandarma Ablalarını çok seviyor.