Depremin kahraman kadınları! Çocukların yaralarını onlar sarıyor

Yaşanan büyük depremlerin ardından bölgeye intikal eden Jandarma Genel Komutanlığı personelleri, arama kurtarma çalışmalarından bölgenin güvenliğine, enkaz kaldırmadan, barınma ve yiyecek ihtiyaçların teminine kadar her alanda çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Jandarmanın göz bebeği kadın personeller ise depremden kurtulan çocukların yanına koştu. Anne şefkati ile deprem çocuklarını kucaklayan personel, çocukların hafızalarına kazınan kötü anıları silmek için çabalıyor.