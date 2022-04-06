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Giriş Tarihi: 6.4.2022 11:16 Son Güncelleme: 6.4.2022 11:29

Depremin merkez üssünde 208 konutun anahtar teslimi yapıldı

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Depremin merkez üssünde 208 konutun anahtar teslimi yapıldı

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde, depremin ardından işlemleri tamamlanan 208 konutun anahtar teslim işlemleri tamamlandı. Hak sahibi vatandaşlar evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ ve Malatya'da toplam 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 20 binden fazla konut ise ağır hasar gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da 24 bin 83 konutun yapılması için başlatılan çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı.

Binlerce konut hak sahiplerine teslim edildi. Depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde de kurası çekilen 208 deprem konutunun anahtar teslim işlemleri tamamlandı.

Hak sahibi vatandaşlar evlerine kavuştu.

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Depremin merkez üssünde 208 konutun anahtar teslimi yapıldı
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