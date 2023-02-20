Haberler Yaşam Haberleri Depremin merkez üssünde delil toplama çalışmaları tamamlandı
Giriş Tarihi: 20.2.2023 16:00 Son Güncelleme: 20.2.2023 16:06

Depremin merkez üssünde delil toplama çalışmaları tamamlandı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nca kentte yıkılan binalardaki kusurluların tespitine ilişkin başlatılan soruşturma tüm hızıyla sürüyor. Titizlikle yürütülen soruşturmalar kapsamında Kahramanmaraş merkezinde ölümlerin meydana geldiği binaların tümünde incelemeler tamamlandı.

ARZU KAYA ARZU KAYA
Depremin merkez üssünde delil toplama çalışmaları tamamlandı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan binalardaki kusurluların tespitine ilişkin başlatılan soruşturma tüm hızıyla sürüyor.

BİNALARDA İNCELEMELER TAMAMLANDI

Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nun yaptığı çalışmalar neticesinde yaklaşık bir haftadır ölümlerin meydana geldiği binalarla ilgili gözaltı ve tutuklamalar gerçekleştiriliyor. Tutuklu sayısının 15'e yükseldiği, titizlikle yürütülen soruşturmalar kapsamında büroda görevli İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gönüllü olarak bölgeye gelen 1 Başsavcı Vekili, 21 Cumhuriyet Savcısı, 20'ye yakın katiple günler boyu ölümlü binalarda, bilirkişi heyetleriyle birlikte incelemeler yapılıp numuneler alındı. Kahramanmaraş merkezinde ölümlü binaların tümünde incelemeler tamamlandı.

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Depremin merkez üssünde delil toplama çalışmaları tamamlandı
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