Depremin merkez üssünde delil toplama çalışmaları tamamlandı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan binalardaki kusurluların tespitine ilişkin başlatılan soruşturma tüm hızıyla sürüyor.

BİNALARDA İNCELEMELER TAMAMLANDI

Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nun yaptığı çalışmalar neticesinde yaklaşık bir haftadır ölümlerin meydana geldiği binalarla ilgili gözaltı ve tutuklamalar gerçekleştiriliyor. Tutuklu sayısının 15'e yükseldiği, titizlikle yürütülen soruşturmalar kapsamında büroda görevli İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gönüllü olarak bölgeye gelen 1 Başsavcı Vekili, 21 Cumhuriyet Savcısı, 20'ye yakın katiple günler boyu ölümlü binalarda, bilirkişi heyetleriyle birlikte incelemeler yapılıp numuneler alındı. Kahramanmaraş merkezinde ölümlü binaların tümünde incelemeler tamamlandı.